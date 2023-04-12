المصدر: أ ف ب

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أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أول وفاة بأنفلونزا الطيور في الصين.

وأوضحت المنظمة، أمس، أن امرأة توفيت في الصين من جراء إصابتها بأنفلونزا الطيور إتش 3 إن 8 (H3N8) ، وهو فيروس ينتشر منذ عام 2002، ولم يسفر من ذي قبل عن أي وفاة.

ورُصد الفيروس للمرة الأولى في قارة أمريكا الشمالية، ومن المعروف أنه ينتقل إلى الخيول والكلاب وأسود البحر.

وسبق أن سُجّلت إصابتان بشريتان غير مميتتين به في الصين في أبريل ومايو من عام 2022.

والمرأة التي قضت من جراء إصابتها بالفيروس هي من سكان مقاطعة غوانغدونغ الواقعة جنوب شرقي الصين، وقد توفيت عن 56 عاماً.

وكانت المرأة قد أصيبت بالمرض في 22 فبراير، ونُقلت في الثالث من مارس إلى المستشفى لتلقي العلاج من التهاب رئوي، وقضت في 16 مارس، وفق منظمة الصحة العالمية.

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أن المريضة كانت تعاني أمراضاً مزمنة، وسبق أن خالطت دواجن حية قبل ظهور المرض، كما سبق أن وُجدت طيور برية حول منزلها.

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