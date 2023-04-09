نبتة الكركديه لإنقاص الوزن

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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يمكن أن تكون نبتة الكركديه، ومضادات الأكسدة التي تحتويها، مكملاً صحياً لفقدان الوزن، بعد أن وجدت تجربة في جامعة معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا بأستراليا أن النبتة تقلل من امتصاص الدهون.

فوفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي، قامت طالبة الدكتوراه، مانيشا سينغ، في الجامعة بمعالجة الخلايا البشرية بمركبات البولي فينول الموجودة في أزهار الكركديه، فمنعت إنتاج الأنزيم الرئيسي الذي يحول الدهون الغذائية على دهون مخزنة في خلايانا.

وتعتبر زهرة الكركديه المجففة والمخمرة في الشاي مشهداً مألوفاً في المتاجر التي تقدم تراثاً طويلاً من أدوية نباتية أخرى.

وعندما عالجت سينغ الخلايا الجذعية البشرية بمركبات بولي فينول الموجودة في أزهار الكركديه، لطختها باللون الأحمر وكل ما لمسته، قبل تحويلها إلى خلايا دهنية. وفيما كان من الممكن أن تصبح معظم الخلايا خلايا دهنية، وكل ما هو مطلوب تلقي أمر بيولوجي لامتصاص الدهون وعادة من خلال النظام الغذائي، تبين أن الخلايا الدهنية المعالجة بالبول فينول تمتص 95 % دهوناً أقل من الخلايا غير المعالجة.

قال المشرف على دراسة سينغ، البروفسر، بينو ادهيكاري، في معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا إن المستخلصات الفينولية في الكركديه يمكن أن تساعد في إنتاج منتج غذائي صحي فعال في التدخل في تكوين الخلايا الدهنية، ولكن أيضاً في تجاوز الآثار الجانبية السيئة لبعض أدوية التنحيف.

وسبق لسينغ أن وجدت أن مستخلصات الكركديه تحتوي على بعض المواد الكيميائية الموجودة في أدوية إنقاص الوزن، واكتشفت أنها تثبط وظيفة «الليباز»، وهو أنزيم يستخدم في الجسم لتكسير الدهون الغذائية الكبيرة إلى دهون أصغر ليتم امتصاصها في الخلايا.

وعن طريق تثبيط انزيم الليباز لا يمكن امتصاص الدهون، ويجري تمريرها عبر القولون كنفايات، ولكن ما لوحظ هو منع الدهون من دخول الخلايا، فيما لم يكن هناك أي تأثير على الدهون الموجودة بالفعل داخل الخلايا.

وعليه قد يكون الكركديه شريك نظام غذائي صحي إلى جانب ممارسة الرياضة في فقدان الوزن.

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