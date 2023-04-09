المغنيسيوم يحسّن صحة الدماغ

المصدر: دبي - البيان

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وجدت دراسة حديثة أن المغنيسيوم يسهم في تحسين صحة الدماغ، موضحة أن الذين يتناولون وجبات غنية بالمغنيسيوم يعانون من تقلص دماغ أقل مرتبط بالعمر، وكانت لديهم أيضاً آفات أصغر من المادة البيضاء، وهي علامة على شيخوخة الدماغ، وفق «بزنس إنسايدر». وحللت الدراسة التي نشرت في «مجلة الغذاء الأوروبية»، البيانات الصحية لنحو 6000 مشارك مقيم في المملكة المتحدة، تتراوح أعمارهم بين 40 و73 عاماً.

وقال الباحثون: إن «زيادة تناول المغنيسيوم قد تؤدي إلى تحسين صحة الدماغ بشكل ملحوظ، والذي من المتوقع أيضاً أن يساهم في الحفاظ على القدرة الإدراكية بشكل أكبر».

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