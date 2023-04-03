طبيبة تحذر من مخاطر الفواكه والخضار في غير موسمها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت خبيرة تغذية من مخاطر الفواكه والخضار في غير موسمها، نظراً لاحتوائها على مواد تستخدم لإطالة مدة تخزينها تسبب الحساسية ومشكلات في الجهازين التنفسي والعصبي.

وكشفت الدكتورة إيرينا نيكولينا خبيرة التغذية الروسية أن أضرار الخضار والفواكه غير الموسمية يمكن أن تكون أكثر من فوائدها، مشيرة إلى أن الفواكه والخضار غير الموسمية قد تحتوي على كمية كبيرة من المبيدات والنترات التي تستخدم لإطالة مدة تخزينها وصلاحيتها.

وأوضحت الخبيرة أن هذه المواد تؤثر سلباً في جسم الإنسان وتسبب الحساسية ومشكلات في الجهاز التنفسي والجهاز العصبي والغدد الصماء، وبالإضافة إلى ذلك، لمبيدات الحشرات والنترات علاقة بتطور الأورام.

وحذرت من إضافة الفواكه والخضار غير الموسمية إلى النظام الغذائي للأطفال، لأن عملية إزالة السموم من جسمهم بطيئة وليست سريعة ونشطة كما لدى البالغين، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت أنه يمكن الحصول على الفيتامينات من المنتجات المجمدة، وفي حالة الرغبة الشديدة بتناول فاكهة طازجة فمن الأفضل شراء فاكهة صغيرة الحجم وذات ألوان ورائحة طبيعية وليس الكبيرة وذات ألوان جذابة.

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