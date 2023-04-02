قلة شرب الماء تسبب آلام الظهر

المصدر: البيان

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كشفت طبيبة بريطانية عن سبب غير متعارف عليه يؤدي إلى الشعور بآلام الظهر.

وأوضحت الطبيبة جولييت هوبسون أن من بين الأسباب العديدة التي تسبب تلك الآلام التي يعانيها الكثيرون فترات طويلة وأحياناً ترافقهم طوال حياتهم قلة شرب الماء، وذلك حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط»، نقلاً عن صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأوضحت هوبسون أن الخطأ الأكبر الذي يرتكبه بعض الناس يومياً عدم وجود زجاجة ماء في متناول اليد بجميع الأوقات، مؤكدةً أن الحفاظ على الترطيب يضمن تليين المفاصل ويقلل آلام الظهر.

ولاحظت اختصاصية تقويم العظام أن مرضاها الذين يعانون آلام الظهر لا يأكلون في كثير من الأحيان ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبروتين، مشيرةً إلى أنها مهمة في تحفيز النمو والإصلاح داخل الجسم.

ولفتت إلى أن الكثير من الحلويات قد تسبب مشكلات في الظهر، موضحةً أنها تؤدي إلى الالتهاب.

ونصحت بممارسة المشي والتجول بصورة كافية، لا سيما العاملون في المكاتب.

وقالت: «صحتنا الجسدية وصحتنا العقلية مترابطتان للغاية»، مبينةً أنه إذا كان العقل متوتراً، فهذا يشير إلى أن الجسم في خطر.

وأضافت: «يتفاعل الجسم مع الإجهاد عن طريق إطفاء العضلات القصيرة حول الفقرات، ما يجعل عضلات التثبيت تنام بشكل فعَّال، ما يسبب ألم العمود الفقري».

وأكدت أن التحرك لمدة 10 دقائق، كل 45 دقيقة، يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً.

وذكرت أن المشي طريقة رائعة لتنشيط العضلات بعد الجلوس بثبات.

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