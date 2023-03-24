استشارية تغذية: ضرورة اتباع أنماط صحية لتجنب المخاطر خلال رمضان

المصدر: دبي - البيان

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نصحت استشارية التغذية الدكتورة لما النائلي، بالابتعاد عن العادات الغذائية غير الصحية خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أهمية عدم الإفراط في شرب القهوة والحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والأملاح وغيرها كالوجبات السريعة، لتجنب أية مخاطر صحية.

كما أشارت إلى ضرورة تجنب التعب والإرهاق وشرب كميات كافية من السوائل خلال فترة الإفطار، مؤكدة أهمية بدء الإفطار بالتمر والشوربات غير الكريمية، وتناول أطباق متوسطة من الطعام والفاكهة.

وبخصوص وجبة السحور، حذرت الدكتورة لما النائلي من تناول المقالي والموالح والمخللات والأطعمة الحارة، ونصحت بتناول الأطعمة التي تحتوي على نشويات بطيئة الامتصاص وبروتينات خالية الدهون، ما يمد الجسم بالطاقة لليوم التالي، ولا يرهق الجهاز الهضمي، كالبيض والجبن والدجاج المشوي.

كما دعت استشارية التغذية المرضى إلى إجراء التحاليل واستشارة الطبيب بشأن الصيام تجنباً لأية مضاعفات محتملة.

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