الصيام يحسن الصحة النفسية

المصدر: دبي - البيان

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أكدت المجلة الدولية لأبحاث الطب، في تقرير علمي خاص، أن الصيام يحسن من الصحة النفسية للإنسان من خلال تحسين مستويات الإدراك لديه. إذ أوضح التقرير المنشور في المجلة، والذي أشار إليه موقع سكاي نيوز عربية، أن الامتناع عن الطعام خلال ساعات يوم الصوم يعزز صحة الدماغ، مما ينعكس بشكل إيجابي على طريقة التفكير.

وعادة ما يمثل شهر رمضان فرصة جيدة للكثير من الناس من أجل التخلي عن بعض العادات السيئة مثل التدخين أو السيطرة على التوتر والغضب. ويرى أطباء الصحة النفسية أن التخلص من تلك العادات يعتمد على الشخص نفسه وعلى تصميمه الداخلي للإقلاع عن كل ما يضر صحته النفسية.

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