الحلوى تنشط الدماغ

المصدر: كولونيا ــ د ب أ

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فحص فريق من معهد «ماكس بلانك» في مدينة كولونيا الألمانية نشاط الدماغ لعدد من الأشخاص لمعرفة سبب صعوبة رفضنا تناول الشوكولاتة ورقائق البطاطس المقلية.

وأظهرت الدراسة أن الأطعمة الدسمة والحلويات تنشط نظام المكافآت في الدماغ، حسبما أعلن المعهد أمس. ويتعلم الدماغ بدون وعي أن يفضل مثل هذه الأطعمة. ونشرت النتائج في دورية «سيل ميتابوليزم». وقالت شارميلي إدوين ثانراجا، المعدة الرئيسية للدراسة: «ميولنا للأطعمة الغنية بالدهون والسكر .. يمكن أن يكون فطرياً، أو يمكن أن يتطور نتيجة زيادة الوزن، لكننا نعتقد أن الدماغ يتعلم هذا التفضيل».

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