تهويدة الأم تقي الطفل من الأمراض

المصدر: دبي ــ البيان

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أثبت علماء من كاليفورنيا الأمريكية أن التهويدات التي تغنيها الأمهات تساعد في التغلب على التوتر وتنظيم معدل ضربات القلب وتعزيز أكسجة الدم (تخصيب الدم بالأكسجين) لدى الأطفال.

ويخفّف صوت الأم التي تغني لينام طفلها من مستوى الألم لديه، ويهدئ دقات قلبه، حسب «روسيا اليوم».

وقد شملت التجربة 116 رضيعاً في قسم العناية المركزة للأطفال وأمهاتهم. وكل يوم، أثناء علاج الأطفال، كانت الأمهات يرددن لأطفالهن التهويدات المعروفة لمدة 15 دقيقة. وتحسنت الصحة لدى 81.3 % من الأطفال تحت تأثير غناء الأم.

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