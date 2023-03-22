باحثون يكتشفون إنزيماً يسبب الاكتئاب

المصدر: البيان

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أعلن باحثون اكتشاف نوع من الإنزيمات مسؤول عن الشعور بالاكتئاب، مشيرين إلى أنه أكثر انتشاراً بين النساء.

وأوضح الباحثون في جامعة ووهان الصينية، في دراسة نشرها موقع «الشرق الأوسط»، نقلاً عن موقع «ساينس إليرت» العلمي المتخصص، أن إنزيماً واحداً يربط الهرمونات والأمعاء والصحة العقلية، لافتين إلى وجوده لدى النساء خلال سنوات الإنجاب.

وقارن الباحث الطبي دي لي وزملاؤه مصل دم 91 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عاماً مصابات بالاكتئاب و98 امرأة غير مصابة.

ووجدوا أنه كان لدى المصابات بالاكتئاب ما يقرب من نصف مستويات مصل الاستراديول (الشكل الأساسي للإستروجين الذي تستخدمه أجسامنا خلال سنوات الخصوبة).

وزرعوا ميكروبيوتا الأمعاء من 5 من النساء المصابات بالاكتئاب في الفئران، فأظهر انخفاضاً بنسبة 25 في المئة بمستويات الاستراديول بمصل الدم مقارنة بمجموعة السيطرة على الفئران.

وخلص الباحثون إلى أن هذه النتائج تُظهر أن K. aerogenes TS2020 يمكن أن يقلل من مستوى الاستراديول في الدم لدى الفئران ويحفز سلوكيات شبيهة بالاكتئاب.

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