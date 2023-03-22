احذر.. الإفراط في تناول فيتامين "دال" له عواقب وخيمة

المصدر: البيان

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قد يعتقد البعض أن تناول الفيتامينات بشكل دائم ومستمر مفيد للجسم والصحة، وأن الطعام الذي نأكله ليس غنياً بما يكفي بالفيتامينات، لكن هذا الاعتقاد خاطئ تماماً وفق أخصائي أمراض الكبد الروسي الدكتور سيرغي فيالوف.

وحذر الأخصائي الروسي من الإفراط بتناول فيتامين "دال" والفيتامينات بشكل عام، مشيرا إلى أنها يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة.

وحسب فيالوف فإن الإفراط في تناول فيتامين D يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على حالة العظام والأوعية الدموية ومنظومة المناعة وحتى على القدرات المعرفية للشخص؛ إذ «تؤدي زيادة جرعات فيتامين D إلى ارتشاح الكالسيوم من العظام وتثبيط منظومة المناعة وضعف الأوعية الدموية والذاكرة. وقد كشفت نتائج دراسة بريطانية، أن الإفراط في تناول هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى التخلف العقلي». وفقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

ويخلص الخبير الروسي الى القول إن جسمنا يحتاج يوميا إلى 600-800 وحدة دولية من فيتامين D. ولكن كثيرين يتناولون جرعات أكبر تصل إلى 2000-4000 وحدة دولية.

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