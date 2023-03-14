استئصال ورم بحجم الكرة الطائرة من رئة طفل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استأصل أطباء في مستشفى الأورام التابع لجامعة سيتشينوف الطبية، ورماً من رئة طفل عمره 13 عاماً بحجم الكرة الطائرة، وتمكن الأطباء من استئصال الورم ككتلة واحدة دون الإضرار ببنية الأنسجة الأخرى، وفق صحيفة «إزفيستيا» الروسية. وأوضح المكتب الإعلامي للمستشفى أن هذا الورم كان يحتل معظم النصف الأيمن من صدر الطفل، ما كان يشكل ضغطاً دائماً على الرئة والأعضاء الأخرى. ووفق د.إيفان سكابينكوف، رئيس قسم جراحة الأورام الخبيثة، فقد اتضح أن الغدة الصعترية هي مصدر الورم فتم فصلها مع الورم بكامله. وبعد العملية اتضح أن الرئة بدأت تعود إلى حالتها الطبيعية.

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