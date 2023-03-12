ما هو إعتام عدسة العين وكيفية علاجه؟

المصدر: البيان

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إعتام عضلة العين هو أحد أمراض العيون الأكثر انتشارا المرتبطة بشيخوخة العدسة، وهو تغيُّم عدسة العين التي تكون صافية في حالتها الطبيعية، وتشبه رؤية المصابين بإعتام عدسة العين عبر العدسات الغائمة النظر عبر نافذة تراكم عليها الصقيع أو الضباب، وقد تزيد الرؤية الغائمة التي يسببها إعتام عدسة العين صعوبة القراءة، أو قيادة السيارة (خاصةً ليلاً)، أو رؤية التعبيرات التي ترتسم على وجه صديق.

وأوضح الدكتور دميتري ديمينتيف أخصائي طب وجراحة العيون الخطر الرئيسي لإعتام عدسة العين وكيفية التعرف عليه.

ويشير الأخصائي في برنامج تلفزيوني إلى أن إعتام عضلة العين هو أحد أمراض العيون الأكثر انتشارا المرتبطة بشيخوخة العدسة. لأنه مع التقدم في العمر تهترئ العدسة وتفقد شفافيتها وتنخفض مرونتها. ويمكن ان تستغرق عملة تعكر العدسة 4-15 عاما، وفقا لروسيا اليوم.

ومن أعراض إعتام عدسة العين ما يلي:

- ظهور البقع والدوائر والنقاط أمام العينين.

- ازدواجية الصورة.

- عدم تحمل الضوء الساطع.

- ضعف الرؤية في الظلام.

ومن المستحيل التنبؤ بإعتام عدسة العين وحتى منعه. لذلك من الأفضل عدم تجاهل هذه الأعراض وانتظار مرحلة "نضوجها" لاجراء عملية جراحية.

ويقول: "يمكن أن يصاب الشخص بالعمى. ولكن العمى الناجم عن إعتام عدسة العين قابل للعلاج".

ويضيف: تستغرق العملية عادة 10-15 دقيقة لا يشعر خلالها المريض بأي ألم.

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