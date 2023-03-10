منها القوام المتناسق والحالة المزاجية.. فوائد ممارسة الرياضة اليومية في المنزل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

الرياضة نشاط مفيد للإنسان، يمكن ممارستها في جميع المراحل العمرية، لما لها من فوائد عدة، منها تحسين قوام الجسم ومظهره، ومرونة العضلات، ومضاعفة النشاط، والتخلص من الدهون الزائدة.

وتعتبر التدريبات المنزلية من الوسائل السهلة التي تساعد الإنسان على ممارسة الرياضة دون انقطاع، فليس من الضروري أن يتعلق الأمر بالذهاب إلى الأندية أو الصالات الرياضية، في ظل الانشغال معظم ساعات اليوم بالعمل الوظيفي أو الدراسة أو غيرها من مهام الحياة اليومية.



فوائد الرياضة اليومية

الرياضة بشكل عام لها فوائد لا تُعَد ولا تُحصَى، يا حَبَّذا إذا تمت ممارستها بشكل يومي، وأكدت الكثير من الدراسات العلمية، أن ممارسة الرياضة تحمي بنسبة كبيرة من أمراض القلب والسكتات الدماغية، كما إنها من العوامل التي تحسن الحالة المزاجية للإنسان، وتمنحه شعور بالراحة، وتعزز من ثقته بنفسه، وتحد من شعور الاكتئاب.





طريقة ممارسة الرياضة في المنزل

في عصرنا الحالي، هناك الكثير من الوسائل التي تساعد على اتباع برامج تدريبية تناسب كل شخص حسب وزنه وطوله وكتلة جسمه وغيرها، لعل أبرزها التطبيقات المتاحة على الهواتف، التي تحدد لمستخدميها برامجهم التدريبية الخاصة، بعد الرد على عدد بسيط من الأسئلة، أو من خلال اقتناء الأجهزة الرياضية التي تصلح للاستخدام في المنزل.







شرب الماء مع ممارسة الرياضة

يعتبر شرب الماء بكميات وفيرة على مدار اليوم، أمر لا يقل أهمية عن المُواظَبة على التدريبات، إذ يحمي الجسم من الجفاف، ويضاعف النشاط البدني أثناء ممارسة الرياضة، ويسهل وصول الدم إلى كافة أجزاء الجسم مما يساهم في تنشيط الدورة الدموية.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز