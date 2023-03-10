محاربة السرطان بـ«نيران صديقة»

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد فريق علمي طريقة مبتكرة لمحاربة السرطان، بتحويل الخلايا السرطانية إلى خلايا مناعية، بحيث كانت قادرة على تعليم الخلايا المناعية الأخرى، كيفية مهاجمة السرطان.

وقال الدكتور رافي ماجتي مدير معهد ستانفورد لبيولوجيا الخلايا الجذعية والطب التجديدي، وأستاذ أمراض الدم في كلية الطب RZ CAO، وكبير مؤلفي الدراسة من جامعة ستانفورد: «يمكن أن تفتح هذه الطريقة نهجاً علاجياً جديداً تماماً لعلاج السرطان».

وتستخدم بعض أكثر علاجات السرطان الواعدة، جهاز المناعة الخاص بالمريض، لمهاجمة السرطان، حسب «روسيا اليوم»، وغالباً عن طريق كبح الاستجابات المناعية للسرطان، أو عن طريق تعليم الجهاز المناعي التعرف إلى السرطان ومهاجمته بقوة أكبر.

ويمكن تدريب الخلايا التائية، وهي جزء من الجهاز المناعي، على التعرف إلى مستضدات معينة للسرطان.

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