ما هي مخاطر ابتلاع العلكة ؟

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كشف أطباء عن خطورة بلع العلكة ، حيث إنها قد تؤدي إلى حدوث انسداد في الجهاز الهضمي،كما انها قد تدخل عن طريق الخطأ إلى الرئتين محدثة مشكلات تنفسية خطيرة.

وأوضحت الدكتورة سارة ميسيلي، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والمساهمة في Probiotic Review Girl، لماذا يمكن أن يكون بلع العلكة بانتظام أمراً خطيراً، وفي بعض الحالات يتطلب زيارة المستشفى، بحسب تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ماذا يحدث عند ابتلاعها؟

وعندما تبتلع العلكة فإنها تدخل معدتك مثل أي طعام آخر، مع ذلك قد يستغرق هضمها وقتاً أطول، نظراً لأن المعدة ليست مصممة لتحطيم هذا النوع من الطعام بسرعة.

وهذا يعني أنها قد تبقى في معدتك لفترة أطول من الأطعمة الأخرى، لكن رغم ذلك تبقى فكرة بقائها في جسمك لسنوات خرافة شائعة.

ففي الواقع ستخرج العلكة في النهاية من نظامك مثل أي طعام آخر، لكنها قد تستغرق وقتاً أطول قليلاً.

ما هي مخاطر ابتلاعها؟

إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من العلكة أو عدة قطع صغيرة خلال فترة زمنية قصيرة إلى حدوث انسداد في الجهاز الهضمي.

وذلك لأن قاعدة العلكة غير القابلة للهضم يمكن أن تتراكم وتشكل كتلة تسد الجهاز الهضمي.

كما يمكن أن تشمل أعراض الانسداد الغثيان والقيء وآلام البطن.

وتحتوي بعض أنواع العلكة على كحول السكر، والذي يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإسهال.

في موازاة ذلك، يعتبر ابتلاع العلكة عن طريق الخطأ ودخولها إلى رئتيك مشكلة خطرة ويمكن أن تسبب مشاكل تنفسية خطيرة.

لذلك إذا قمت بذلك فمن المهم أن تسعى للحصول على رعاية طبية على الفور، وفقا للعربية نت.

وإذا واجهت أي أعراض بعد ابتلاعها أو كنت قلقاً بشأن المخاطر المحتملة، فمن الأفضل دائماً التحدث مع الطبيب.

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