8 فوائد صحية لتقليل السكر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تناول الكثير من السكر المكرر أو الاصطناعي يؤثر على جسمك وصحتك العامة، ما يؤدى إلى مخاوف صحية مثل مرض السكرى ومشاكل القلب والسمنة وتسوس الأسنان، لذا فإدارة محتوى السكر أمر ضروري للغاية على المدى الطويل لعيش حياة أكثر صحة، وفى هذا التقرير نستعرض 8 فوائد صحية للإقلاع عن السكر، وفقا لموقع " اليوم السابع".

يقلل من الالتهابات: يزيد استهلاك السكر من التهابات الأنسجة الرخوة في جسمك، ما يؤدى إلى آلام في العضلات والمفاصل وخلل في الجهاز المناعي، ويمكن أن تؤدي فائدة الإقلاع عن السكر أو خفض استهلاكه إلى إحداث المعجزات لتحسين مزاجنا وبشرتنا وتقليل الالتهابات.

إدارة أفضل للوزن: الإقلاع عن السكر يساعدك على حرق الدهون للحصول على الوقود، والحفاظ على وزنك مستقرا أو ضمن النطاق الأمثل.

صحة قلب أفضل: تؤدي السمنة والالتهابات المتزايدة إلى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول السيئ، وأمراض القلب التاجية، ما يؤدي إلى خطر كبير للإصابة بالنوبات القلبية، والتخلي عن الصودا السكرية وإيجاد طعام أفضل به نسبة سكر أقل خطوات جيدة لتقليل هذه المخاطر المتعلقة بالقلب.

يقلل من مخاطر الاصابة بمرض السكري: زيادة الوزن سبب حيوي وراء مرض السكري من النوع 2، وقد يؤدى تجنب الإفراط في تناول السكر وممارسة الرياضة المناسبة وإدارة الوزن إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكرى بالتأكيد.

صحة الكبد: يؤدي تناول الكثير من السكر المكرر إلى تراكم الدهون في الكبد، ما يؤدي إلى أمراض الكبد الشديدة وحتى الفشل الكبدي، توقف عن تناول السكر للحصول على كبد أكثر سعادة وصحة.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان: هناك الكثير من الدراسات التي تثبت أن الإقلاع عن السكر قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بشكل مباشر أو غير مباشر.

بشرة أكثر صحة: ومع مرور الوقت يؤدي تراكم السكر في جسمك إلى إنشاء ارتباط ضار بالبروتينات (المسئولة عن إنتاج الكولاجين للحفاظ على بشرتنا شابة ومرنة وخالية من التجاعيد)، وعندما تتم مهاجمة البروتين، تبدأ في التخلي عن فوائد الكولاجين، ما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والخطوط الدقيقة والبشرة الباهتة.

تركيز أفضل: الإقلاع عن السكر من نظامك الغذائي يؤدى إلى التحسن العام لصحتك العقلية من خلال النوم المريح وتجديد النشاط، ما يمنحك التركيز والتفكير الأفضل.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز