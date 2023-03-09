كاميروني يقطع 5000 كم طلباً لعلاج سرطان القولون في دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد أن بحث عن أفضل مراكز علاج السرطان في العالم، قرر الكاميروني أدامو صدقي أن يأتي إلى دبي لما تتمتع به من سمعة طيبة في علاج هذا المرض الخبيث.

حزم أدامو /60 عاماً/ أمره واستقل أول طائرة قادمة إلى دبي من بلاده قاطعاً مسافة 5 آلاف كيلومتر، رفقة زوجته وابن عمه، خاصةً وأنه كان يعاني من المرض لأكثر من 6 أشهر.

أول وصوله إلى دبي، استقل أدامو السيارة من مطار دبي مباشرة إلى المشفى السعودي الألماني بعد أن أمضى فترة طويلة من البحث عن أفضل الجراحين في العالم لمعالجة سرطان القولون. ورغم أن الكاميروني كان لديه خيار العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه فضل دبي لما تتمتع فيه من خبرات كبيرة ومميزة بين أقرانها من مدن عالمية عريقة في جراحة وعلاج السرطان.

كان آدامو يعاني من إمساك شديد، وهذا ما جعل الأستاذ الدكتور فاضل شبيب، استشاري جراحة المناظير وجراح القولون والمستقيم الروبوتي في المستشفى السعودي الألماني في دبي، يشعر بوجود أمر خطير فأمر بإجراء مسح مقطعي للمريض الذي كان في ذلك الوقت يعاني من ألم في البطن، وعانى من القيء وفقد وزنه 15 كجم في حوالي أسبوعين. ولم يكن قادرًا على إخراج البراز أو الغازات.

تمت العملية الجراحية بنجاح لاستئصال السرطان وتلتها فترة من العلاج في الوقت المناسب وكان ممتنًا للتدخل في الوقت المناسب لدرجة أنه قرر البحث عن علاج طويل الأمد داخل دبي.

يقول الدكتور فاضل، في معرض حديثه عن الحالة: "أكد التصوير المقطعي للمريض أسوأ مخاوفي. كان لديه ورم كبير في القولون. وصلنا إلى الإنعاش الفوري وبعد الاستقرار الأولي، أجريت أنا وفريقي عملية جراحية طارئة لأتمكن من إزالة الورم بنجاح".

ويوضح الدكتور فاضل: "أشارت دراسة التشريح المرضي الأخيرة إلى أن الورم كان سرطان القولون في المرحلة الثانية. وهو أمر لم يكن لدى آدمو أي فكرة عن أن انسداده كان سرطان القولون، وشعرنا بالارتياح لأننا تمكننا من إزالة كل آثار السرطان. لو جاء في وقت سابق، لما احتاج إلى علاج كيميائي. معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من سرطان القولون هو 90 في المائة؛ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات للمرضى الذين تم تشخيصهم في المرحلة الثالثة هو 71 في المائة والمرحلة الرابعة 14 في المائة. إن تشخيص Adamou جيد لأنه اختار الخضوع لعلاج كيميائي شامل بعد الجراحة".

"شكرا لك دبي" بهذه اللكمات أعرب آدامو عن امتنانه وارتياحه، وأضاف: "بينما كنت قادرًا على إزالة جميع آثار السرطان بنجاح، فإن العلاج الكيميائي بعد الجراحة سيضمن القضاء تمامًا على السرطان".

يشير الدكتور فاضل إلى أن الاكتشاف المبكر هو المفتاح في علاج سرطان القولون وهو السبب الشائع الثاني للوفاة بين الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم. وهو يصيب الرجال والنساء على حد سواء، والأشخاص من جميع الأجناس والجنسيات.

التحدي مع سرطان القولون هو أن العديد من الأعراض مثل قلة الشهية، والألم، والإمساك، ونزيف البراز، والغازات، والانتفاخ، والألم، يتم الخلط بينها وبين المرضى المصابين بأمراض أخرى مثل البواسير ومتلازمة القولون العصبي. يمكن أن يربك المريض الذي يحاول أخذ أدوية أخرى لتخفيف انزعاجه وتأخير اكتشاف السرطان.

وينصح الدكتور فاضل جميع الأشخاص فوق سن الأربعين بالخضوع لتنظير القولون وهو المعيار الذهبي؛ إذا كان الاختبار واضحًا، فيمكن للأشخاص تأجيل الفحص التالي لمدة عشر سنوات ليكونوا في أمان". ويضيف الدكتور فاضل: "يصيب سرطان القولون عادة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر. ومع ذلك، فقد زاد عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 49 عامًا المصابين بسرطان القولون بنحو 15 في المائة، وبالتالي فإن الفحص المنتظم مرة واحدة كل 10 سنوات بعد سن الأربعين يمكن أن يكون منقذًا للحياة. المرضى الذين تم تشخيصهم في المرحلة 1 أو 2 لا يحتاجون إلى الخضوع للعلاج الكيميائي بعد الجراحة. في حالة أدامو، احتاج إلى علاج كيميائي لأن السرطان كان يعيق طريقه ويعامل كحالة طارئة.

الأعراض الشائعة لسرطان القولون:

• دم على برازك أو داخله

• تغيرات في عادات الأمعاء مثل الإسهال أو الإمساك.

• فقدان الوزن.

• إمساك

• فقر دم العلاج الوقائي

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز