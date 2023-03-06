بكتيريا بالأمعاء تعزز فاعلية «العلاج الكيميائي»

المصدر: دبي - البيان

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اكتشف فريق كبير من الباحثين في مجال السرطان، بعض الطرق التي يمكن أن تؤثر بها بكتيريا الأمعاء بشكل إيجابي في علاجات السرطان، وفق «ميديكال إكسبريس».

وفي دراستهم، التي نُشرت بمجلة «نيتشر»، درست المجموعة تأثير ميكروبيوتا الأمعاء في العلاج الكيميائي الذي يُعطى للمرضى المصابين بالسرطان الغدي بالأقنية البنكرياسية.

ونشر الفريق العلمي المنتسب لمؤسسات متعددة في ألمانيا، بالتعاون مع علماء من الولايات المتحدة، بقيادة لي لي وفلورنسيا مكاليستر، من مركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس، تفاصيل الدراسة في مجلة «أخبار ووجهات نظر».

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