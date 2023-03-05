اضطراب النوم يهدد القلب

المصدر: دبي - البيان

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كشفت دراسة حديثة، أجرتها جمعية القلب الأمريكية، أن الأشخاص الذين يعانون اضطرابات في النوم، يصبحون أكثر عرضة لأن يصابوا بمرض خطير في القلب.

وشملت الدراسة عينة من 2032 شخصاً من البالغين، جرى قياس مدة النوم لديهم، إلى جانب رصد توقيت نومهم واستيقاظهم.

وجرت التجربة لسبعة أيام، من خلال قياس جودة النوم لدى المشاركين عبر ساعات ذكية في معصم اليد، لتسجيل بيانات مفصلة حول الحركة ومستوى الأكسجين خلال الغفوات. وأوضحت النتائج أن الأشخاص الذين ناموا بشكل مضطرب، ظهرت عليهم علامات الإصابة بنوع من تصلب الشرايين.

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