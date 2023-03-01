مصر.. تحذير من "حقنة هتلر"

المصدر: البيان

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حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية في مصرمن حقنة هتلر" للتخلص من نزلات البرد .

وعلق تاج الدين على لجوء البعض إلى ما يسمى بـ"حقنة هتلر" للتخلص من نزلات البرد الشديد، : "هذا كلام غير دقيق وليس علميا، المرض يعني تشخيص ثم علاج، واستخدام الأدوية بطريقة عشوائية يؤدي لمشكلات صحية كثيرة".



وأوضح : "هناك نزلات برد، وهناك خلط بين نزلات البرد نتيجة للأنفلونزا، وبعض حالات الكورونا، وبعض مرضى الأمراض المزمنة يكونون أكثر عرضة لمشكلات ومضاعفات كورونا ونزلات البرد، لذلك على المريض أن يلجأ للطبيب ويكتب له العلاج المناسب بعد التشخيص".

وقال تاج الدين: "حاليا هناك حالات مصابة بكورونا في مصر، ونحن متفقون أن هناك حالات موجودة ولكن ليست حالات ضخمة، كثيرا منها يعالج منزليا، لكن عندما يزيد العدد تحتاج بعض الحالات لدخول المستشفيات، ولدينا حالات في المستشفيات، وبعضها في الرعاية المركزة، لكنها لا تمثل أي مظهر من مظاهر موجة جديدة من كورونا، لذلك علينا أن نستمر في المراقبة والترقب والحذر".

وتابع: "لا نستطيع أن نقول أننا عبرنا أزمة كورونا، قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية رسميا انتهاء وباء كورونا، وتحول الفيروس إلى أحد الفيروسات التنفسية الشائعة والمنتشرة في العالم، لذلك لابد من الحرص واتباع التعليمات للوقاية من الإصابة به".

وأضاف : "المتلازمات والأمراض المناعية والوراثية والجينية عددها كبير وعدد المصابين بها قليل للغاية، لكن لم يثبت حتى الآن أن لها علاقة بالإصابة بكورونا، خاصة وأن تلك المتلازمات موجودة قبل ظهور فيروس كورونا".

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