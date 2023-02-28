علامات نقص فيتامين «د» في الجسم

المصدر: البيان

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يعد فيتامين «د» أحد الفيتامينات الذائبة في الدهون ويسمى أيضاً بفيتامين الشمس، حيث إن الجسم يقوم بتصنيعه عند التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، وتعتبر أشعة الشمس هي العامل الأهم في تصنيع فيتامين «د» بالجسم عبر الجلد.

وكشفت الدكتورة اوليسيا سافيليفا أن التعب السريع وهشاشة الأظافر تشير إلى نقص فيتامين د في الجسم.

وأشارت إلى أن فيتامين «د» يساهم في العديد من العمليات المهمة الجارية في الجسم، وهو مسؤول عن استقرار المزاج والصحة الجيدة.

وأوضحت : "فيتامين «د» هو سيكوستيرويد (مركب كيميائي) أساسي قابل للذوبان في الدهون ويمكن إنتاجه في الجسم عند التعرض لأشعة الشمس أو مع الأطعمة. هذا الفيتامين مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي للمعادن في الجسم ودعم منظومة المناعة، وضروري لنمو وصحة العظام وعمل القلب والأوعية الدموية ولتخفيض الالتهابات وكذلك لعمل الغدة الدرقية والتخثر الطبيعي للدم. كما انه يوفر استقرار المزاج وحالة صحية جيدة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت : "التعب والكآبة وضعف منظومة المناعة وزيادة الوزن وهشاشة الأظافر والشعر وفرط التعرق والضعف العضلي واضطراب النوم والتعب السريع وتقلب المزاج ، جميعها علامات تشير إلى نقص فيتامين «د» في الجسم".

وأشارات الدكتورة إلى أن الجسم يحصل على فيتامين «د» مع الأطعمة والمكملات التي يتناولها الشخص. كما أن الجسم ينتجه عند التعرض لأشعة الشمس، حيث تكفي 15-30 دقيقة لإنتاج حاجة الجسم اليومية منه.



مصادر فيتامين «د»

وتضيف: "أهم مصادر فيتامين «د» هي منتجات الألبان والفطر والأسماك الدهنية وصفار البيض. وعند الحاجة إلى تعويض نقصه يجب قبل كل شيء استشارة الطبيب الذي يحدد الجرعة المناسبة منه".

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