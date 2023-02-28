بهدف إنقاص الوزن.. طريقة جديدة لتناول الشوكولاته

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف علماء عن طريقة جديدة لتناول الشوكولاته، مؤكدين أنها تؤدي إلى إنقاص الوزن.

وأوضح الباحثون في جامعة شانكسي نورمال الصينية أن تناول الشوكولاته لا يتعارض مع خطط إنقاص الوزن، مشيرين إلى أسلوب حديث يتم خلاله تقسيمها إلى قِطع صغيرة قبل تناولها، وذلك حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط»، نقلاً عن صحيفة «التلغراف» البريطانية.

وحاول العلماء، في دراستهم الجديدة، معرفة ما إذا كان تحويل الطعام إلى قطع أكثر وأصغر يمكن أن يترك أثراً على كيفية إدراك الناس لحجم الحصة.

وشارك ما مجموعه 63 شخصاً في التجربة، حيث نظروا إلى 60 صورة مختلفة للشوكولاته مقطعة إلى أحجام مختلفة ومرتّبة بطرق مختلفة، وتُركت مسافة كبيرة بين القطع في بعض الصور، في حين أظهرت صور أخرى مربعات الشوكولاته ملتصقة بعضها ببعض بعد تقطيعها.

وأظهرت النتائج أن عدد الوحدات والمسافة بينها أثّرا بشكل كبير في تصور الأشخاص لحجم المربع الواحد.

وقال الباحثون: «كلما زاد عدد مربعات الشوكولاته وزادت المسافة بينها، تصوَّر الشخص أن حجم كل قطعة أكبر من حجمها الحقيقي»، مشيرين إلى أن هذا الأمر يجعلهم يتناولون قطعاً أقل من الشوكولاته، مما لا يؤثر في أوزانهم.

وأوضح مؤلف الدراسة الرئيسي، في وو، أنه «نظراً لكيفية عرض أحجام الأجزاء في رؤوسنا، فإن المسافة والعدد الأكبر من القطع الأصغر يخدعاننا في التفكير بوجود جزء أكبر مما هو موجود بالفعل».

وأضاف: «يُعدّ التحكم في حجم الحصة جانباً رئيساً من جوانب النظام الغذائي والتحكم في الوزن، جنباً إلى جنب مع التمارين واتباع نظام غذائي متوازن»، لافتاً إلى أن «هذه النتائج يمكن أن تنطبق أيضاً على الأطعمة الأخرى، وليس الشوكولاته فقط».

وأكد أنه يمكن مساعدة الشخص على تناول كميات قليلة من هذه الأطعمة، عن طريق تقطيع الأطعمة إلى قطع صغيرة وترك مسافة كبيرة بين الأطعمة المختلفة على الطاولة.

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