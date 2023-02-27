كمبوديا: "انفلونزا الطيور" تحت السيطرة

المصدر: د ب ا

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قالت السلطات في كمبوديا إن وضع مرض انفلونزا الطيور تحت السيطرة، عقب تعافي رجل مصاب الاسبوع الماضي، والتأكد من عدم إصابة أكثر من 24 شخصا بالمرض.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أور فانديني سكرتيرة الدولة والمتحدثة باسم وزارة الصحة القول إنه ثبتت سلبية إصابة والد طفلة / 11 عاما/ توفيت بعد إصابتها بفيروس " اتش 5 ان 1 "، وذلك عقب أن تلقى الرعاية الطبية في المستشفى.

وأضافت أنه لم تثبت إصابة أي من الـ29 شخصا الذين خضعوا للاختبار، وبينهم 16 شخصا من المخالطين و 13 شخصا ظهرت عليهم أعراض مماثلة للانفلونزا.

وأوضحت المتحدثة أنه على الرغم من أن ما تم التوصل إليه يخفف المخاوف بشأن ما إذا كان يمكن للفيروس الانتقال بين البشر، لم يحسم المسؤولون أمرهم بشأن الخطورة.

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