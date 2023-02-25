نصائح لحماية عيوننا في أوقات الزلازل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتبر الزلازل والأعاصير والحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى بمثابة تذكير مهم للجميع بأهمية الاستعداد لهذه الأحداث، فالتخطيط والإعداد ضروريان للحد من الأضرار التي تسببها هذه الكوارث للمجتمع.

والعيون هي نافذتنا نحو العالم و هي التي تساعدنا على إلتماس طريقنا للهروب و إيجاد الأماكن المناسبة للإختباء ومساعدة أنفسنا والآخرين في إكمال حياتنا اليومية .

وتعد العيون واحدة من أكثر اعضاء الجسم حساسية لحدوث الإصابات لما تتعرض خلال فترة الزلازل من سقوط المواد الحادة على العيون وكامل الجسم .

قد تكون هذه الصدمات إما كدمات مغلقة أو إصابات مفتوحة مع اختراق الجروح والأجسام الغريبة التي تدخل مقلة العين،قد يؤثر على أي جزء من العين من الجفون إلى العصب البصري ، أو حتى المسار البصري في الدماغ.

عامل الوقت هو أهم عنصر في التعامل مع هذه الحالات ، حيث يشكل التدخل العاجل السريع الفرق بين إنقاذ البصر أو فقدان البصر للمصاب.

تعد مساعدة المصاب ضمن نظام الإنقاذ السريع للتدخل ضمن نظام الإصابات المتعددة لإنقاذ حياة المصاب من الدرجة الأولى ، ومن ثم التعامل مع الحالات حسب درجة الخطورة والأولوية.

ويعد التوافر السريع للمعدات الطبية والجراحية هو العامل الرئيسي لتقديم الإسعافات الأولية والتدخلات الجراحية اللاحقة لإنقاذ إصابات العين الرضية في حالات الزلازل.

يعتبر البحث عن المأوى وحماية الوجه والعينين أثناء الزلزال من أهم الإجراءات الوقائية التي يجب على الإنسان اتخاذها عند وقوع الزلزال ، وذلك لتلافي إصابات الرأس والوجه التي قد تحدث فرقًا بين النجاة أو الموت

الإسعافات الأولية في إصابة العين المفتوحة :

تغطية العين برفق مباشرة بالضمادات دون الضغط على العين لتقليل حدوث التهابات داخل العين ، حتى يتم التعامل مع الحالات من قبل الفريق المختص والتدخل الجراحي حسب الحالة وفقا لـ د. بورخا سلفادور كولى ، استشاري طب وجراحة العيون الجزء الأمامي وجراحة الساد وجراحة الانكسار مستشفى باراكير للعيون الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب الدكتورة مونيكا سوني, اخصائي طب وجراحة العيون المستشفى السعودي الالماني عجمان:. يمكن أن تحدث ثلاثة أنواع رئيسية من الإصابات بناءً على الأبحاث التي أجريت بعد الأضرار التي سببتها الكوارث الطبيعية.

1.أكثر الإصابات شيوعًا هي تمزقات الجفن وفروة الرأس (الجروح) - الزلازل والأعاصير

2.. أجسام غريبة داخل العيون - عواصف

3. التهابات العين- في حالة الفيضانات

يمكن حمايتك وحماية عينيك في حالة حدوث كارثة طبيعية باتباع الخطوات التالية:

قم بإعداد مجموعة لوازم الكوارث لمنزلك وسيارتك. تذكر أن تضع الأدوية الروتينية للشخص للأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري وما إلى ذلك مع وصفة طبية جنبًا إلى جنب مع مسكنات الألم وأقراص المضادات الحيوية الشائعة الاستخدام.

قم بتضمين حقيبة إسعافات أولية وطعام معلب وفتاحة علب ومياه معبأة وراديو يعمل بالبطارية ومصباح يدوي وملابس واقية وتعليمات مكتوبة حول كيفية إيقاف تشغيل الكهرباء والغاز والمياه.

هل تعرف ماذا تحزم في حقيبة الطوارئ للعناية بالعيون؟

مسكنات الآلام ومحلول البيتادين وضمادات العين.

زوج من النظارات الطبية وحقيبة واقية صلبة.

العدسات اللاصقة الزائدة أو توريد المستهلكات اليومية.

إذا كان من الآمن ارتداء وإدارة العدسات اللاصقة.

زجاجات صغيرة من محلول العدسات اللاصقة المعقمة.

أقنعة وقفازات إضافية للوجه.

اقراص تطهير المياه.

الصابون ومعقم اليدين

قم بتضمين نسخة من وصفة الرؤية الخاصة بك مع أي وصفات طبية أخرى مطلوبة في كيس بلاستيكي قابل لإعادة الغلق. يمكن أن يجعل وجود هذا في متناول اليد من السهل الحصول على زوج جديد من النظارات إذا لزم الأمر.

احرص على توفير حقيبة أمان لكل شخص في المنزل لديه احتياجات لتصحيح الرؤية.



نصائح أخرى لإدارة الطوارئ في حالة الزلازل

اختر مكانًا آمنًا في كل غرفة. من الأفضل الجلوس تحت قطعة أثاث متينة مثل طاولة أو مكتب حيث لا يمكن أن يسقط عليك أي شيء.

تدرب على السقوط والغطاء والثبات! اسقط تحت شيء قوي وامسكه واحم عينيك بالضغط على وجهك على ذراعك.

قد تكون النظارات مفضلة من أجل السلامة - فقد تساعد في منع ملامسة المياه الملوثة وحماية العين من الرماد المتساقط والحطام.

تذكر أن ترتدي نظارات واقية أو نظارات موصوفة لك.

ابق في الداخل حتى يتوقف الاهتزاز.

ابتعد عن النوافذ.

إذا كنت في السرير ، فامسك به وابق عليه ، واحم رأسك بوسادة.

إذا كنت في الخارج ، فابحث عن مكان واضح بعيدًا عن المباني والأشجار وخطوط الكهرباء.

ثم اسقط على الأرض

. إذا كنت في سيارة ، فبطئ سرعتك وقم بالقيادة إلى مكان آمن. ابق في السيارة حتى يتوقف الاهتزاز بعد توقف الهز

تحقق من إصاباتك وأحبائك.

طلب المساعدة في حالة وجود جزيئات غريبة في العين

- اغسل عينيك جيدًا بكمية وفيرة من الماء. في حالة عدم توفر الماء النظيف ، يمكن استخدام ماء الصنبور بعد غليه لمدة 5 دقائق وبعد أن يبرد. وعوض تطبيق المضاد الحيوي عن قطرات العين على العين المصابة.

•في حالة العيون الحمراء والمائية مع خروج الكثير من الإفرازات من العين ، استخدم قطرة العين المضاد الحيوي أو كريم المضاد الحيوي للعين.

• في حالة الجروح بالقرب من العين يجب تنظيف الجرح أولاً بالماء المعقم أو البيتادين مهما كان متاحاً. تذكر أن البيتادين يجب ألا يدخل في عينيك لأنه يمكن أن يسبب حرقة في عينيك. ثم قم بوضع كريم العين المضاد الحيوي على الجرح وإذا كان النزيف أكثر قم بالضغط باليدين على المنطقة المصابة.

• في حالة الإصابات الحادة للعيون (العيون السوداء) - يتم وضع مكعبات الثلج على العين المصابة وتناول مسكنات الألم كإدارة أولية.

• في حالة الجرح أو الجروح داخل العين - تذكر ألا تغسل أو تمارس أي ضغط حيث يمكن أن تلوث أنسجتك الخارجة من العين. ضعي كريم مضاد حيوي للعين داخل العين ودرع واقي للعين ليتم تطبيقه على العين المصابة. تذكر أن تتناول مسكنات الألم لأن الألم قد يكون شديدًا جدًا. وانتظر وصول المساعدة بالقرب من منطقتك.

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