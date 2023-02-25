ارتفاع ضغط الدم يدق ناقوس الخطر على الأطفال

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت دراسة حديثة، أن ارتفاع ضغط الدم يدق ناقوس الخطر عند الأطفال في عالمنا، ويهدد حيواتهم. وحذرت الدراسة، حسب ما نشر موقع سكاي نيوز، من ارتباط هذه المشكلة الصحية بتعرض الأطفال والمراهقين لأمراض قلبية قد تهدد حياتهم.

الدراسة التي نشرتها مجلة ألمانية كانت سبقتها أبحاث عديدة تحذر من نمط الحياة غير الصحي للأطفال وعلاقته بارتفاع ضغط الدم لديهم.

وبهذا، اصبح الاعتقاد مرض ارتفاع ضغط الدم الذي كان مقروناً بتعرض كبار السن له، من الماضي، إذ يحذر أطباء من إصابة الأطفال والمراهقين بارتفاع ضغط الدم أيضاً، ومن مضاعفاته. وفي إحصائيات لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وجد الخبراء أن واحداً من بين خمسة وعشرين فتى وشاباً تتراوح أعمارهم بين ال12 وال19عاماً، يعاني ارتفاع ضغط الدم فعلياً. وأشار تقرير حديث لمستشفى جامعة جونز هوبكينز، إلى أن أعداد الأطفال والمراهقين المصابين بهذه المشكلة الصحية آخذ بالارتفاع، خاصة مع تغيير عادات الغذاء بشكل كبير.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز