قلوب «حسب الطلب»

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعمل مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة على طباعة قلوب ثلاثية الأبعاد للمرضى، في محاولة لتحسين إجراءات استبدال الصمام لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب. ووفقاً لموقع «نيويورك بوست» الأمريكي، يصنع العلماء قلوباً آلية «حسب الطلب»، تتوافق مع الشكل الأصلي لقلب المريض ووظائفه وقدرته على ضخ الدم. وفي السياق، أفاد لوكا روزاليا، طالب دراسات عليا ببرنامج إم آي تي هارفارد للعلوم الصحية والتكنولوجيا: أن ميزة النظام الذين يعملون عليه تبرز في إمكانية إعادة إنشاء شكل قلب المريض، وليس ذلك وحسب بل أيضاً طريقة أداء وظائفه. وحالياً يتبع الفريق البحثي إجراءً يتمثل بتحويل الصور الطبية لقلب المريض لنموذج كمبيوتر ثلاثي الأبعاد، بعدها يتم إنشاء «قشرة ناعمة ومرنة على شكل قلب المريض بالضبط»، بالإضافة إلى نسخة مطبوعة من الشريان الأورطي.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز