«الساعات الذكية» تؤذي مرضى القلب

المصدر: دبي-البيان

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أكدت دراسة نشرت أخيراً، أن الساعات الذكية ربما تسبب نوبة قلبية لدى المرضى المعرضين للخطر، حيث ربما يتداخل التيار الكهربائي الصغير الذي ينبعث من الأجهزة الطبية، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب، ومزيلات الرجفان القابلة للزرع.

وحسب موقع «روسيا اليوم»، قال قائد الدراسة، د.بنجامين سانشيز تيرون: «تثير الدراسة تساؤلات كثيرة. إذ تتداخل هذه الأدوات مع الأداء الصحيح للأجهزة الإلكترونية القابلة للزرع بالقلب، التي اختبرناها». وتابع تيرون: «أنجزنا هذا العمل في المحاكاة والاختبار على الطاولة وفقاً لإرشادات إدارة الغذاء والدواء (FDA) ».

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