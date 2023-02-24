لن تصدق ماذا يفعل المغنيسيوم بقدراتك العقلية؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هل تعلم أن المغنيسيوم يساعد في تحسين قدراتك العقلية؟ ليس ذلك فحسب فهو يساعد أيضاً في الحفاظ على أداء سليم للعضلات والأعصاب، كما يحافظ على معدل ثابت لضربات القلب، ودعم أداء سليم لجهاز المناعة.

ومن فوائده أيضاً أنه يساعد في بناء العظام. وضبط مستويات السكر في الدم والمحافظة على ضغط دم سليم. بل يمكن أن يساعد جسمك أيضاً في التغلب على التوتر، وفق ما يؤكده موقع "ستيب تو هيلث".

ويعتبر المغنيسيوم من أهم المغذيات الحيوية التي لها دور كبير في صحة أجسامنا، خاصة فيما يتعلق بالتفاعلات الكيميائية الحيوية، فبفضل هذا المعدن، ينفذ الجسم 300 عملية إنزيمية، بما في ذلك عملية إنتاج الطاقة. والآن، أثبتت الدراسات أن المغنيسيوم هو مفتاح للراحة النفسية، فالمرضى الذين يعانون الاكتئاب الشديد، على سبيل المثال، استفادوا بشكل كبير من المكملات التي تحتوي على المغنيسيوم.

كما أن أولئك الذين يعانون اضطرابات القلق أو المزاج أو التشنج أو نوبات الذهان قد شهدوا تحسناً في نوعية حياتهم إلى درجة زيادة احتمالية تعافيهم.

ويقدم خبراء ومتخصصون شرحاً عن الأسباب التي تجعل المغنيسيوم قادراً على تحسين الصحة العقلية، نذكر منها:

1- تحسين الذاكرة

تفيد الدراسات بأن نصف السكان في البلدان الصناعية لا يأكلون الحد الأدنى من الكمية المطلوبة من المغنيسيوم، ولهذا النقص تأثير عندما نصل إلى منتصف العمر، خلال هذه المرحلة من الحياة، تصبح العديد من وظائفنا المعرفية أقل فعالية.

والشيء المثير للاهتمام أن المغنيسيوم يجعل نقاط الاشتباك العصبي الموجودة في الحُصين أقوى، وهذا هو الجزء من الدماغ الذي يساعد على تخزين الذاكرة الطويلة المدى. وفي الوقت نفسه، يقوم هذا المعدن بوظيفة حيوية في قشرة الفص الجبهي.

وبفضل المغنيسيوم، يمكن للعقل أن يتذكر الذكريات المخزنة في الذاكرة القصيرة المدى (مثل أين تركت المفتاح، أو هل أغلقت الفرن؟).

2- يزيد القدرة على التعلم

قد يعتقد كثيرون منا أن القدرة على التعلم تضيع بمرور الوقت، إلا أن مرونة العقل وإمكاناته في إجراء اتصالات جديدة لا تتوقف أبداً، فإذا مارسناها واعتنينا بها مثل العضلات، فنحن نضمن أنها ستكون في حالة جيدة عند التقدم بالعمر، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي تناول مكملات المغنيسيوم.

وبفضل هذا المعدن، يمكننا تسهيل تواصل الخلايا العصبية، فبذلك نجعل ذاكرتنا ومزاجنا واستقبال المعلومات الجديدة لدينا تتم بشكل أفضل.

3- يقلل التوتر

عندما نعاني الإجهاد، فإن أجسامنا يكون لديها فائض من الكورتيزول في الدم، هذا الفائض يضر ببنية الدماغ بطريقة ملموسة للغاية خاصة في الحُصين.

وهذا الضرر يجعلنا نعاني هفوات في الذاكرة، ويجعل من الصعب علينا التركيز، ويزيد من حدة المشاعر السلبية.

ويقلل المغنيسيوم هرمون الكورتيزول، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يعمل كحاجز دموي في الدماغ، فيمنع هرمونات التوتر من الدخول إلى العقل.

4- يقلل من تطور الزهايمر

المغنيسيوم في حد ذاته لا يمنع الإصابة بمرض الزهايمر ، ومع ذلك، يمكن أن يقلل من مخاطر تطور هذا المرض بمقدار مثير للاهتمام، حيث يمنع تراكم لويحات الأميلويد في الدماغ، كما أنه يقلل من وجود البلاك في قشرة الفص الجبهي.

5- يحمي من الأرق

لقد مررنا جميعاً بأوقات نشعر خلالها بالعصبية، والأرق، ولكن يمكن منع فترات القلق هذه من خلال إدارة حياتنا اليومية بشكل أفضل، ويمكن أيضاً الوقاية من هذه الأعراض عن طريق الاهتمام بمستويات المغنيسيوم لدينا، حيث يعمل هذا المعدن كوقود لعمليات بيولوجية، والعضو الذي يحتاج إلى أكبر قدر من الطاقة هو الدماغ، وهذا ما يجعله يحتاج إلى جرعات عالية من المغنيسيوم، فإذا كنا نعاني فترة شديدة من القلق، فلا شيء أفضل من تناول «حمية المغنيسيوم».

ويجب استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كنا بحاجة لتناول المكملات الغذائية وما الجرعة الموصى بها.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز