باحثون يُثبتون فعَّالية الزنجبيل في إكساب المناعة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثبت باحثون ألمان فعَّالية تناول الزنجبيل في إكساب الجسم المناعة اللازمة من الإصابة بالأمراض.

وكشف الباحثون، في دراسة نشر تفاصيلها موقع «الشرق الأوسط»، نقلاً عن مجلة «Molecular Nutrition & Food Research»، وجود مادة في الزنجبيل تنشط خلايا المناعة في الجسم.

وأوضحوا، في الدراسة التي أجريت في معهد بيولوجيا النظم الغذائية بجامعة ميونيخ للتكنولوجيا، أنهم قاموا باختبارات معملية لكمية صغيرة من مادة الجينجيرول (مركب كيميائي في الزنجبيل) اللاذعة الموجودة في الزنجبيل على مزارع الخلايا وراقبوا التفاعل الحاصل.

وتضمنت الخطوة الأولى في هذه الاختبارات تحديد المستقبل على سطح الخلايا الحبيبية المتعادلة، الذي يعتبر أهم عنصر في منظومة المناعة، وهذه الخلايا تشكّل نحو ثلثي خلايا الدم البيضاء وهي ضرورية لمحاربة مسببات الأمراض الخارجية.

وعمد الباحثون، في الخطوة الثانية، إلى وضع محاليل مختلفة التركيز لمادة الجينجيرول على سطح الخلايا.

وخلصت الدراسة إلى أن وضع حتى 15 ميكروغراماً من المادة لكل لتر تكفي لجعل الخلايا المناعية في حالة تأهب قصوى.

وأكدوا أن استجابة الخلايا التي تعرضت لببتيد يحاكي العدوى البكتيرية كانت أقوى بنسبة 30 في المئة مقارنة بخلايا المجموعة الضابطة.

ولفتوا إلى أنه عند استخدام مثبطات لمستقبلات TRPV1 في التجربة توقف تأثير مادة الجينجيرول.

واستنتجوا من ذلك أنه التركيز البسيط لمادة الجينجيرول له تأثير محفز لخلايا منظومة المناعة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز