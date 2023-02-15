بخاخ يحمي من الإنفلونزا والفيروس التاجي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر فريق علمي من جامعة نورث كارولينا الأمريكية (بخاخاً) لحماية الرئتين من الإنفلونزا والفيروس التاجي المستجد.

وتشير مجلة «نيتشر ماتيريالز»، إلى أن المبتكرين يؤكدون أن «جهاز الاستنشاق» هذا يمكن أن يحل محل الكمامات في حال استحالة استخدامها.

والعقار الجديد SHIELD المستخدم في (البخاخ) عبارة عن مسحوق مخصص للاستنشاق، يتكون من هيدروجيل كروي (مصنوع من الجيلاتين وحمض الأكريليك) الذي يرتبط بالمخاط الطبيعي في الرئتين ويخلق طبقة واقية تمنع دخول مسببات الأمراض.

واتضح من الاختبارات أن المسحوق يحتفظ بتأثيره لمدة 24 ساعة، وأن أعلى فعالية له كانت في الساعات الثماني الأولى. ويمكن استخدامه بشكل متكرر دون الإضرار بوظيفة الجهاز التنفسي.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز