اكتشاف المسبب الرئيس لمرض الكبد الدهني

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشف باحثون من كلية الطب بجامعة فيرجينيا، العامل الرئيس المسبب لتطور مرض الكبد الدهني.وتشير مجلة «جينيوم ريسيرتش»، إلى أن دراسات سابقة أظهرت أن نوى الخلايا يمكن أن تتجعد، وهذا مرتبطة به أمراض التمثيل الغذائي، مثل داء السكري والكبد الدهني، وحتى الشيخوخة.

واكتشف الباحثون في الدراسة الجديدة، أن ظهور التجعد على الصفيحة النووية، يؤثر في نشاط الجينات المسؤولة عن تراكم الدهون. فعندما تصبح هذه الجينات نشطة جداً، تتراكم كمية كبيرة من الدهون في الكبد، ما يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز