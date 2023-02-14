تكنولوجيا لعلاج السرطان تتفادى الخلايا السليمة

المصدر: (دبي - البيان)

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طور العلماء من شركة «سيستيما بيوتيك» الروسية، تكنولوجيا جديدة لعلاج السرطان لا تستهدف خلايا الجسم السليمة ولا تسبب تساقط الشعر. أفادت بذلك أمس وكالة «نوفوستي» الروسية. وطورت «سيستيما بيوتيك» تكنولوجيا جديدة تعالج بشكل موجّه مرض السرطان وتصلب الشرايين، وقد حصلت على براءة اختراع.

وقال ناطق باسم الشركة إن التكنولوجيا تسمى «العلاج الموجّه الدقيق للأورام الخبيثة». وأوضح الناطق أن العلاج الموجّه سيكون ألطف على جسم الإنسان، مقارنة بالعلاج الكيميائي، الذي يمكن أن يقتل الخلايا السليمة. بالإضافة إلى ذلك فإن العلاج الجديد يعتبر أيضاً أكثر كفاءة.

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