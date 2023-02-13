إنقاذ أصابع فتاة إماراتية من البتر بعد سقوط طاولة رخامية عليها

المصدر: البيان

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تمكن فريق طبي من إنقاذ أصابع فتاة إماراتية من البتر، بعد تعرضها لسقوط طاولة رخامية على أصابعها مما أصابها بكسور متعددة وتهتك في الأوعية الدموية.

وفي التفاصيل، تعرضت فتاة إماراتية تبلغ من العمر 13 عاماً إلى كسور متعددة في عظام الأصابع الثلاثة الوسطى وإصابة شديدة في الأوعية الدموية نتيجة سقوط طاولة رخامية ضخمة على يدها، وبعد ساعات قليلة من الحادثة بدأ لون الأنسجة في التحول إلى اللون الأزرق بسبب عدم تغذية الدم إلى الأصابع مما يزيد من احتمال الإصابة بالغرغرينا والاضطرار إلى بتر الأصابع.

فخضعت لعملية جراحية عاجلة لعلاج الكسور المتعددة والأوتار، وتم البدء بالعلاج عن طريق غرفة الأكسجين النقي عالي الضغط على الفور من أجل إعادة تغذية الأكسجين والدم إلى الأصابع.

يقول الدكتور مهاب شافعي أخصائي العلاج بالأكسجين عالي الضغط في مشفى برجيل دارك: "يزيد العلاج بالأكسجين النقي عالي الضغط قدرة الجسم على امتصاص الأكسجين وزيادة نسبة تركيزه في الدم من 15 إلى 20 ضعف تركيزه في حالات التنفس العادي، وقد أجرت 10 جلسات من هذا العلاج الفريد من أجل إنقاذ أنسجة أصابعها واستعادة تدفق الدم والأكسجين لإنقاذ أنسجة الأصابع".

يضيف: "كان يمكن أن تفشل محاولة إنقاذ الأصابع إذا لم يتم إمداد الأنسجة المصابة بالدم والأوكسجين الكافي في أسرع وقت لأن توصيل الدم والأكسجين للأصابع كان شبه مقطوع بالكامل، وبالتالي فإن العمليات المماثلة تحتاج إلى سرعة التدخل بالعلاج بالأكسجين تحت الضغط لزيادة نسب النجاح بدرجات كبيرة ولتجنب المضاعفات الخطيرة التي تصل إلى البتر في أحيان كثيرة".

من جهتها أعربت أسرة الفتاة عن خالص امتنانها للدكتور مهاب شافعي وفريق مشفى برجيل دارك لإنقاذ مستقبل طفلتهم، لأنه كان يمكن أن تمضي بقية حياتها بإعاقة دائمة مما يؤثر على مستقبلها ونفسيتها.

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