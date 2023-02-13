بروتين في الرئتين يمنع انتشار «كورونا»

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء في جامعة سيدني الأسترالية بروتيناً في الرئة البشرية يمنع فيروس «SARS-CoV-2» ويشكّل حاجزاً وقائياً طبيعياً بجسم الإنسان، حيث إنه يربط الفيروس التاجي ويمنعه من الانتشار. وأوضح العلماء أن إجراء المزيد من البحوث حول بروتين «LRRC15» المكتشف سيمهّد الطريق لعقاقير جديدة مضادة للفيروسات، بحسب وكالة «تاس» الروسية.

وذكر تقرير نشره الباحثون أن عمل العلماء الأستراليين «يقدّم طريقة واعدة لتطوير عقاقير ضد العدوى». وقال البروفيسور في جامعة سيدني، غريغ نيلي: اكتشفنا في بروتين LRRC15 مستقبِلاً يمكنه إيقاف الفيروس.

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