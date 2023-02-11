مادة سامة في التونة المعلبة

المصدر: دبي - البيان

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حذر تقرير من أن مستويات الزئبق السام في التونة المعلبة «لا يمكن التنبؤ بها»، داعياً النساء الحوامل إلى تجنب تناولها. وأجرت منظمة «تقرير المستهلك» الأمريكية تحقيقاً، قامت خلاله باختبارات على 30 علبة تونة من 5 علامات تجارية شهيرة، ووجدت أن كل واحدة منها احتوت على الزئبق.

وأشارت إلى أنه «كانت هناك تقلبات واسعة في المستويات بين العلب، حتى بين تلك التي تنتمي لعلامة تجارية واحدة»، وأن «3 علب احتوت على الكثير من الزئبق، لدرجة أن الباحثين قالوا إنه لا ينبغي تناولها على الإطلاق». وقال مدير أبحاث سلامة الغذاء، جيمس روجرز: «من علبة إلى علبة، يمكن أن ترتفع مستويات الزئبق بطرق غير متوقعة».

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