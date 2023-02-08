صمغ بيولوجي من القواقع لعلاج الجروح

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشف علماء معهد كونمينغ لعلم النبات، التابع لأكاديمية العلوم الصينية، مادة بيولوجية طبيعية لاصقة في القواقع يمكن استخدامها في علاج الجروح، وفق «لينتا. رو». وتشير مجلة «نيتشر كومونيكشين» إلى أن الباحثين اكتشفوا أن المادة البيولوجية الطبيعية (d-SMG) الموجودة في القواقع تتكون من 30 - 50 بالمئة من البروتين، و10 - 16 بالمئة كبريتات شوندروتن. ويشبه تكوين (d-SMG) تكوين المصفوفة خارج الخلية (ECM).

وقد أظهرت اختبارات (d-SMG) التصاقـــــاً أكثر فعالية في الأنسجة الرطبة من صمغ الفيبرين السريري.

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