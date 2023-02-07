لماذا يجب ألا تشرب المشروبات الغازية مع الأكلات الحارة أو الدسمة!؟

المصدر: البيان

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يعرف الكثيرون أضرار شرب المشروبات الغازية، إن كانت منفردة أو مع أطعمة معينة، حيث يفضل كثيرون شربها مع أو بعد الوجبات، وهذا بحد ذاته يشكل خطراً على الجسم، كونها تضم نسبة عالية من السكر، وتزيد من مخاطر السمنة والأمراض المرتبطة بها. وحذر الأطباء كثيراً من آثارها السلبية، كما أوصى خبراء الصحة بالابتعاد عنها قدر الإمكان.

وأشارت العديد من الدراسة العلمية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الغازية باستمرار، يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السكر، السمنة، وتسوس الأسنان، خاصة بعد تناول أكلات معينة، وفي هذا التقرير نستعرض الأطعمة التي لا ينصح بتناول المشروبات الغازية بعدها.

أطعمة ينصح بالابتعاد عنها

توضح الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية ورئيس قسم البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، أنه من الضروري أن يدرك الأشخاص مدى خطورة الجمع بين المشروبات الغازية وبعض الوجبات في وقت واحد، ومن هذه الأطعمة:

الأطعمة الحارة

يشعر الشخص الذي يتناول الأطعمة الحارة بحرقة في لسانه، ومن الخطأ التغلب على تأثير الطعم الحار من خلال المشروبات الغازية، لأنه يتحول فيما بعد إلى حمض سلفوري بحرارة عالية، موضحة أنه يفضل في هذه الحالة شرب المياه، لتخفيف تأثير مادة الـ«كابسيسين»، الموجودة في الطعام الحار.

الوجبات الدسمة

تحتوي الأطعمة الدسمة على كميات كبيرة من الدهون: مثل تناول البيتزا، أو البرجر، وأكدت الدراسات أكدت أن هذه العادة قد تزيد من وزن الجسم بنسبة 30%، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات، بالإضافة إلى أنها لا تساعد على الهضم، كما يعتقد معظم الناس، وإنما تسبب هشاشة في العظام بسبب الصودا الموجودة فيها.

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