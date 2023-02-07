تطبيق يكتشف أعراض السكتة الدماغية عند حدوثها

المصدر: (دبي - البيان)

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ابتكر العلماء تطبيقاً يمكن أن يساعد العائلة والأصدقاء على التعرف إلى السكتة الدماغية عند حدوثها، ما يدفعهم إلى طلب سيارة إسعاف، وفق «ديلي ميل». ويستخدم التطبيق، المسمى FAST.AI، مقطع فيديو لوجه المريض لفحص 69 نقطة في الوجه.

وقام فريق من جامعة كاليفورنيا بتجربته على ما يقرب من 270 مريضاً تم تشخيص إصابتهم بسكتة دماغية حادة، في غضون 72 ساعة من دخول المستشفى. واختبر أطباء الأعصاب، الذين فحصوا المرضى، التطبيق ثم قارنوا النتائج بتشخيصهم السريري. ووجد التحليل أن التطبيق اكتشف بدقة تدلي الوجه المرتبط بالسكتة الدماغية في ما يقرب من 100 % من المرضى.

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