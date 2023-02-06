ميكروبات قادرة على هضم البلاستيك

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة «مارين بوليوشن»،أن الميكروبات من فصيلة «رودكوسوس رابر» قادرة على تكسير البولي إيثيلين واستخدام جزيئات الهيدروكربون الناتجة عن ذلك في حياتها. وقال مايك غودريان، الباحث في المعهد الملكي الهولندي الخاص بدراسة البحر: «لأول مرة تمكنا من إثبات أن الميكروبات قادرة على هضم البلاستيك».

وأضاف: «سبق لزملائنا أن استعرضوا في الماضي أن هذه البكتيريا قادرة على تسريع تحلل المواد البلاستيكية، لكن للمرة الأولى أثبتنا أن هذه الكائنات الحية تستخدم منتجات تحلل البوليمرات في نشاط حياتها».

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