خلاصة 40 عاماً تؤكد فوائد جراحة إنقاص الوزن

المصدر: دبي - البيان

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خلصت دراسة استمرت 40 عاماً، إلى أن إجراء جراحة لخفض الوزن لدى أولئك الذين يعانون السمنة الشديدة يسهم في إطالة أعمارهم.

وقالت الدراسة، التي أعدها باحثون في جامعة ولاية يوتا الأمريكية، إنها تابعت حالات مرضى يعانون السمنة المزمنة مدة 40 عاماً، بعد إجرائهم جراحة إنقاص الوزن.

ووجد الباحثون انخفاضاً كبيراً في معدل الوفيات بين هؤلاء من أمراض القلب والسكري والسرطان، وذلك عند مقارنتهم بمرضى يعانون السمنة الشديدة ولم يخضعوا لجراحة إزالة الوزن.

ويقول مؤلف الدراسة، البروفيسور ناثان ريتشاردز: «إن السمنة والوزن الزائد موضوع مهم، فنحن نرى معدل السمنة في بلادنا وولايتنا، وهو يكتسب أهمية متزايدة». ويضيف إن «السعي الذي يبدو بعيد المنال حول كيف يمكننا التحكم في وزننا؟، سؤال نبحث عنه منذ وقت طويل». ويجيب بأنه يمكن إنقاص الوزن عن طريق الحمية الغذائية والتمارين الرياضية، وأيضاً عن طريق الجراحة. وجراحة إنقاص الوزن موجودة منذ عقود طويلة وتحديداً منذ الخمسينيات، وفي عام 2020 أجريت نحو 198 ألف عملية من هذا النوع في الولايات المتحدة.

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