المستشفى الأمريكي دبي يعلن إطلاق أول قناة صحية رقمية في الشرق الأوسط في معرض ومؤتمر الصحة العربي Arab Health 2023

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يسرّ المستشفى الأمريكي دبي أن يعلن عن إطلاق قناته المعلوماتية الصحية الرقمية الجديدة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 الذي يمثل المنصة الرائدة في مجال الرعاية الصحية العالمية, حيث تعتبر فاتحة عهد جديد في المعلومات الصحية من خلال تمكين ورفع مستوى وعي الجمهور العام والمجتمع الطبي.

وفي خضم الولوج إلى حقبة جديدة من معلومات الرعاية الصحية؛ تمثل القناة الرقمية نافذة شاملة للمعرفة والمشورة حول مواضيع الرعاية الصحية، مع تقديم الأجوبة والحلول لكل ما يقلق الناس بشأن صحتهم وعافيتهم، وذلك من خلال منصة واضحة وسهلة الاستخدام.

تقدم القناة الرقمية، بقيادة أطباء واختصاصيي المستشفى الأمريكي الحاصلين على الاعتمادات الدولية، المشورة، والرؤى العميقة، ونصائح متعلقة بنمط الحياة الصحي، مع أنباء حول التطورات والتقنيات والعلاجات والاكتشافات الجديدة في مجال الرعاية الصحية.



تمثل القناة الرقمية للمستشفى الأمريكي دبي أكبر تجمّع صحي يشرف عليه الخبراء الإعلاميين والرقميين والطبيين ليوفر أعلى جودة من المعلومات الطبية. وبالأصالة عن شركة RGB المنفذة للمشروع، والمسؤول التجاري الأعلى كمال صالح، فإن المستشفى الأمريكي دبي متحمس لإطلاق هذا المشروع بعد عام من البحث ودراسة احتياجات الناس لمعلومات الرعاية الصحية، حيث ان هنالك فريقا من كاتبي المحتوى والباحثين والمصممين والمطوّرين العالميين على مدار الساعة لتوسيع آفاق المعلومات الصحية وتمكين الجمهور العام والمجتمع الطبي من خلال تجربة مرنه عبر شبكة الإنترنت لرفع مستوى التزامها بمساعدة الناس على الاستمتاع بحياة أكثر صحة.

يتضمن المحتوى الشامل للقناة تثقيفاً حول نمط الحياة الصحي مع تقديم الإرشادات والنصائح وآراء الخبراء والاستشارة حول احدث الانباء والحقائق المتعلقه بالرعاية الصحية، بالاضافه الى مناقشة المسائل الخاصه بالتغذية والحمية الغذائية واللياقة والصحة العامة. كما تقدم القناة أيضاً معلومات حول الاكتشافات الطبية والوعي الطبي التقني وإدارة الأمراض وبيانات الأمراض والصحة العقلية وأحدث العلاجات والتقنيات الطبية، كالذكاء الاصطناعي والروبوتيات.



وبمناسبة هذا الإطلاق، تحدث السيد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي دبي، قائلاً: "يسرنا الإعلان عن قناتنا الرقمية الجديدة للرعاية الصحية في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، لقد قضينا ما يزيد عن العام في التخطيط للقناة وتطويرها بمصادر معتمدة لأحدث المعلومات الصحية الموثوقه. كما إن المستشفى الامريكى دبي يواصل مكانته بصفته رائداً في مجال الرعاية الصحية وعاملاً للتحول لخدمة الصالح العام وتمثل قناتنا الرقمية مصدراً قيّماً لأي شخص يبحث عن التوجيه والإرشاد في مجال الرعاية الصحية."

كما اضاف السيد بشاره،

"تمثل قناتنا موسوعة معرفية من شأنها مساعدة أي شخص على التعلم بأي وقت و أي مكان. كل ما تحتاجه هو بضع نقرات لتوصلك إلى نافذة معرفية مميزة من العلوم والمعارف الطبية والصحية، لتساعدك على تحسين صحتك ونمط حياتك على أفضل وجه."

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