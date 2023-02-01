قبعة «ذكية» لعلاج أمراض الدماغ

المصدر: (دبي - البيان)

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ابتكر علماء جامعة ساراتوف الروسية غطاء للرأس لعلاج أمراض الدماغ، خاصة مرض الزهايمر، وفق «إزفيستيا». ويتكون الجهاز المبتكر من غطاء للرأس (قبعة) مزود بمصابيح «ليد» للعلاج بالضوء، ومحلل ذكي يثبت على المعصم لمراقبة النوم.

ويساعد هذا الجهاز أثناء النوم على إزالة المواد السامة المتراكمة في دماغ المصابين بالزهايمر. وتقول أوكسانا سيمياتشكينا جلوشكوفسكايا، رئيسة قسم الفسيولوجيا: «اكتشفنا أن نظام تصريف أنسجة الدماغ ينشط أثناء النوم العميق للفئران، وهذا يزيد من تكون سوائل الدماغ التي تفرز معها المركبات السامة، فيتسبب تراكمها في تدهور خلايا الدماغ، ما يسبب الإصابة بمرض الزهايمر».

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