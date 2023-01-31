شريحة دماغية لتصفح وسائل التواصل

المصدر: (دبي - البيان)

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طوّر علماء غرسة دماغية أرق من شعرة الإنسان، تسمح للأشخاص باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام إشارات الدماغ فقط، دون الحاجة لاستخدام اليدين أو النقر على أي أزرار، وفق «سكاي نيوز عربية». تم تصميم الشريحة التجريبية، للمصابين بالشلل، الذين لا يستطيعون استخدام أطرافهم للتواصل عبر الكمبيوتر. ولكن هذا الاختراع قد يسمح أيضاً للأصحاء، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقوة عقولهم وحدها. تختلف هذه الغرسة الدماغية، عن تلك التي طورتها شركة إيلون ماسك، لأن الإجراء الذي يتطلبه زرعها، يعد أقل «توغلاً» وخطورة، كون الشريحة توضع على سطح الدماغ بدلاً من الأنسجة.

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