مزيج الأكسجين والأرغون للحماية من الضوضاء

المصدر: (دبي - البيان)

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اقترح علماء معهد مشكلات الطب الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، استخدام استنشاق مزيج الأكسجين والأرغون لحماية أجهزة السمع من الضوضاء، وفق ما ذكرت وكالة «نوفوستي». وينصح الباحثون باستخدام هذا المزيج من قبل أصحاب المهن المتطرفة الذين يعانون خلال فترات طويلة من الضوضاء الناتجة عن عملهم.

ووفقاً للباحثين «أظهرت البيانات التي حصلوا عليها، أن لاستخدام استنشاق مزيج اصطناعي من الغازات يحتوي على الأكسجين وغاز الأرغون الخامل لغرض حماية الأشخاص الذين ترتبط أنشطتهم المهنية بالتعرض المطول والمستمر للضوضاء، مستقبل واعد».

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