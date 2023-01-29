باحثون يكشفون علاقة الالتهاب الرئوي بألزهايمر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف باحثون عن علاقة خفية تربط الإصابة بالالتهاب الرئوي بمرض ألزهايمر.

وأوضح الباحثون، في دراسة نشر تفاصيلها موقع «الشرق الأوسط» الإخباري، نقلاً عن موقع «ساينس إليرت» العلمي المتخصص، أن الالتهابات الفيروسية الشديدة مثل التهاب الدماغ والالتهاب الرئوي تزيد خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل باركنسون وألزهايمر.

وأشاروا إلى أن الدراسة، التي اعتمدت على نحو 500 ألف سجل طبي، وشملت 450 ألف شخص، أثبتت وجود 22 صلة بين العدوى الفيروسية وحالات التنكس العصبي.

وأكدوا أن الأشخاص الذين عولجوا من نوع من التهاب الدماغ يسمى التهاب الدماغ الفيروسي أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر 31 مرة.

كانت دراسة سابقة، أجريت على أكثر من 10 ملايين شخص العام الماضي، ربطت بين فيروس «إبشتاين بار» وزيادة خطر الإصابة بالتصلب المتعدد بمقدار 32 ضعفاً.

وقال كبير المؤلفين مايكل نالس، اختصاصي علم الوراثة العصبية في المعهد الوطني للشيخوخة في الولايات المتحدة، إنه «بعد قراءة الدراسة أدركنا أن العلماء ظلوا سنوات يبحثون عن روابط بين اضطراب تنكس عصبي فردي وفيروس معين».

وأضاف: «هذا عندما قررنا تجربة نهج مختلف أكثر استناداً إلى علم البيانات. فباستخدام السجلات الطبية، تمكنا من البحث بشكل منهجي عن جميع الروابط الممكنة في لقطة واحدة».

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز