طبيب يكشف أعراض متلازمة الجثة الحية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف طبيب مصري أعراض مرض نادر يُعرف باسم «متلازمة الجثة الحية».

وأوضح الدكتور عمرو داود أن المصاب بهذا المرض يشعر وكأنه جثة وليس على قيد الحياة، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» الإخباري.

وقال داود إن هذه المتلازمة تصيب الشخص بشعور أنه «زومبي»، على الرغم من أنه ليس مصاباً بأمراض عضوية.

وأضاف أن تلك المتلازمة النادرة مصاب بها 200 شخص في العالم فقط، مشيراً إلى أن المريض يحس بأن جسده يتحلل وأجزاء منه غير موجودة، إضافة إلى فقدان شهية تجاه الطعام، ورغبة في الذهاب إلى المقابر.

وأكد أن تلك الأعراض ليست مرضاً في حد ذاتها، لكنها ناتجة عن أمراض مثل الصرع والاعتلال الدماغي والجلطة ونزيف المخ.

وبيَّن أنه غالباً ما يصاحب هذا المرض «سكيزوفرينيا»، مستشهداً بقصة أحد المرضى الذي حاول الانتحار وفشل.

وذكر أنه لكن عندما أفاق شعر بأنه ميت ورفض كل الأدوية من الأطباء، ولكن بإجراء الأبحاث عليه وجد الأطباء أن مخه بالفعل في حالة غيبوبة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز