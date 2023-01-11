مضادات حيوية تسبب إيجابية تحليل المخدرات

المصدر: البيان

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن بعض الأدوية والمضادات الحيوية التي من شأنها أن تتسبب في إيجابية تحليل المخدرات.

وأوضحت الهيئة، حسبما أفاد موقع «الدستور»، أن بعض الأدوية تؤدي إلى نتائج خاطئة في التحاليل، لأن مكوناتها أحياناً تتماثل كيميائياً للأدوية اللي يتم اختبارها.

وأشارت إلى أن قائمة تلك الأدوية تحتوي على مواد ديفينهيدرامين، وديكستروميثورفان، وبعض المسكنات، مثل الإيبوبروفين ونابروكسين، وكذلك مضادات الاكتئاب، مثل السيرترالين والفينلافكسين، وبعض الأقراص المضادة للبرد التي تحتوي على السودوإيفيدرين، وبعض المضادات الحيوية، مثل بعض الكينولونات.​

وأكدت ضرورة مراجعة الطبيب قبل إجراء أي تحليل، للتأكد من عدم تأثير الأدوية التي تم تناولها في صحة النتائج.

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