أبناء هذه المهنة أكثر عرضة للتوحد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف خبير في الطب السلوكي عن أكثر المهن تأثيراً في سلوك الأطفال، موضحاً أن أبناء المهندسين هم الأكثر عرضة للإصابة بالتوحد.

وقال الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي للأطفال والمراهقين، إن منظمة الصحة العالمية حذرت من تعرض الأطفال دون سن ثلاث سنوات للأجهزة الإلكترونية، مشيراً إلى أن ذلك يتسبب في تغير شكل المخ إضافة إلى التوحد.

وأضاف عيد، خلال لقائه اليوم في برنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة قناة «دي إم سي»، أنه وفقاً لدراسة أمريكية فإن أبناء المهندسين أكثر عرضة للتوحد، أو الانعزالية، أو نقص الكلام، وفي حالة الزواج من مهندسة تزداد الخطورة، وذلك لزيادة نسبة التعاطي الإلكتروني للأبناء، لكن نجدهم ناجحين في المهارات اليدوية والتواصل الإلكتروني.

وتابع أن الأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات يجب ألا يتعرضوا للأجهزة أكثر من ساعتين، ومن عمر 6 إلى 12 سنة يتعرضون ما بين 3 إلى 4 ساعات يومياً، وهو خلاف ما يحدث تماماً في الواقع.

وأكد أن التواصل مع الأطفال لتحقيق ذلك يحتاج إلى الاقتناع بالفكرة، من خلال إرضائه ثم إقناعه بإنجاز مهامه أولاً.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز