بعد وفاة أول حالة.. تجهيز حالات جديدة لزراعة الرئة في مصر

المصدر: البيان

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كشف الفريق الطبي بمستشفى جامعة عين شمس في مصر عن تجهيز حالات جديدة لإجراء عملية زراعة الرئة، وذلك بعد يومين من إعلان وفاة أول حالة.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور أحمد حسين أنهم مستمرون خلال الفترة المقبلة في عملهم بشكل طبيعي.

وقال حسين إنه يتم تجهيز حالات بالفعل للعملية المهمة التي تم إجراءها بالفعل خلال الفترة الماضية للحالة «سحر» التي وافتها المنية بعد نحو شهر من إجرائها العملية، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» الإخباري.

وأضاف أن الوفاة لن تعوق الفريق الطبي المصري عن استكمال البرنامج المعمول به، مشيراً إلى أنهم يقومون التجهيز للحالات الجديدة المفترض إجراؤها العملية خلال الفترة المقبلة دون تغيير أو توقف.

كانت جامعة عين شمس قد أعلنت، أول من أمس، وفاة سحر ربيع، أول حالة مصرية تقوم بعملية زرع رئة كاملة في مصر، مؤكدةً أن العملية حققت نجاحاً مؤقتاً استمر 3 أسابيع.

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